Erna Solberg koste seg på Kendrick Lamar-konsert

Solberg ankom festivalområdet i Tøyenparken i 20-tiden, og over to timer senere var hun fortsatt i festivalmodus. Etter en omvisning hvor hun fikk møte arrangører, frivillige, hjelpekorps og miljøstasjoner bar turen videre for å se Kendrick Lamar.

Underveis stilte statsministeren villig opp på selfies og hilste på andre festivalgjengere. Hun stilte seg også i den vanlige dokøen sammen med alle andre.

Også onsdag fikk Øyafestivalen besøk av et regjeringsmedlem. Da var det kulturminister Trine Skei Grande (V), som blant annet stilte seg bak bardisken tappet øl til tørste festivalfolk.

