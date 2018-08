NTB Innenriks

En nabo varslet om brannen klokken 1.24. Politiet på stedet fortalte da om flammer som sto fra taket.

Ifølge brannvesenet var det snakk om en liten brann, og den ble meldt slukket drøyt en time senere.

Operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt opplyser til NTB at kjøpesenteret er under rehabilitering, og at det ikke befant seg noen personer i bygningen. Han tror ikke senteret fikk store skader som følge av brannen.

(©NTB)