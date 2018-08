Polsk firma får millionbot for manglende betaling

NTB Innenriks

Det som inndras, er penger selskapet har spart i lønnsutgifter, opplyser Økokrim.

Det var under et tilsyn på en byggeplass i Oslo i februar 2014 at Arbeidstilsynet fikk mistanke om at det ble jobbet utover normal arbeidstid.

Dette til tross for at entreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag. Tilsynet anmeldte entreprenøren til Økokrim

– Økokrims etterforskning, som blant annet innebar ransaking og gjennomgang av en stor mengde bevismateriale i utlandet, viste at arbeiderne som regel jobbet 9,5 timer på hverdager og i tillegg cirka fem timer en eller flere lørdager i måneden. Forholdet pågikk i vel ni måneder og omfattet i de fleste månedene noen titalls arbeidere, heter det i meldingen fra Økokrim.

Saken omfatter også lovbrudd ved at arbeidere har vært på stilas med for stor glipe mot bygg og noen steder manglende rekkverk eller for svak fundamentering.

Et byggherreselskap vedtok i januar i år en bot på 500.000 kroner for sikkerhetsmangler i samme sakskompleks.

(©NTB)