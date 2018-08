Oljebransjen mangler arbeidskraft

NTB Innenriks

I oljefylket Rogaland peker pilene oppover igjen. I år er arbeidsledigheten 3,5 prosent. Det er 26 prosent færre enn på samme tid i fjor, melder Rogalands Avis.

– De fleste økonomer er enige om at ved en arbeidsledighet på 2,5 til 3 prosent, så skjer det et skifte i arbeidsmarkedet. Da går man fra et overskudd av arbeidskraft, til mangel på arbeidskraft, sier seniorrådgiver Truls Nordahl i Nav Rogaland til avisa.

Han forteller at det nå begynner på bli mangel i flere sektorer, spesielt oljenæringen.

– Det er ikke kjempekritisk ennå, men vi hører om økende bekymring blant bedriftene, sier han.

Derfor ser Nav igjen mot utlandet, akkurat som de gjorde i «glansdagene» før oljekrisen i 2014.

Men selv om ledigheten har gått ned i oljenæringen, er flesteparten av de nye jobbene midlertidige.

– Selskapene er fortsatt i en omstilling. De tjener ikke nok penger til at de tør å ansette faste, sier Nordahl.

