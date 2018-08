IT-folk mangler kunnskap om sikkerhet

NTB Innenriks

Svarene kommer fram i en undersøkelse fagforeningen Tekna har gjort blant 550 av sine medlemmer med mastergrad eller mer innenfor IKT.

Blant dem som har IKT-sikkerhet som sitt spesialområde, svarer 56 prosent at de har middels god kompetanse på fagfeltet, mens 8 prosent svarer at de har dårlig kompetanse. 36 prosent av de spurte svarer at de har god kompetanse innenfor IKT-sikkerhet.

– Det er et kraftig varsku når de som driver med noe som er så viktig som sikkerhet og sårbarhet, innser at kunnskapen ikke er god nok. Da må det tas grep, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna i en pressemelding.

Hun mener det trengs mer etter- og videreutdanning og foreslår at IKT-sikkerhet blir del av alle IKT-utdanningene. Blant IKT-folk generelt, svarer 72 prosent at de ønsker eller har behov for mer kompetanse.

