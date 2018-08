Solberg må svare på flere spørsmål i Sandberg-saken

NTB Innenriks

– Vi vil ha svar på flere spørsmål, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Lien Aasland.

Han undres over at Solberg i sitt brev til Stortinget mandag erkjenner at Sandberg med viten og vilje har brutt sikkerhetsmyndighetenes råd, men samtidig sier at sikkerhet er det regjeringen setter aller øverst.

– Hun tar ikke tak i den reelle, alvorlige problemstillingen, mener Aasland, som blant annet vil vite mer om hvilke følger Sandbergs opptreden kan ha fått.

– Vi må få klarhet i om det er sensitiv informasjon som nå kan være på avveie, sier Ap-representanten til NTB.

I sitt spørsmål til Solberg tirsdag skriver Aasland: «Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister.»

I tillegg spør Ap-politikeren om Solberg kan forsikre om at Sandberg faktisk er «innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene».

Aasland legger til at det er for tidlig å si om det vil bli fremmet mistillitsforslag mot fiskeriministeren.

Vil gå videre

Solberg slo mandag fast at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise i forbindelse med sitt besøk til Iran i sommer. Sandbergs telefon er nå hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Mens opposisjonen graver videre i saken, ønsker Frp-leder og finansminister Siv Jensen å komme seg videre.

– Gradert informasjon behandles og sjekkes trygt. Det skal man ikke være bekymret over, sier hun til TV 2.

– Det var et brudd på rutiner og reglement. Vi har strenge regler, og det er viktig å ta vare på sikkerheten. Det er bra at han har erkjent feilen, og nå må vi gå videre, sier Jensen.

Klare advarsler

Norges daværende ambassadør til Iran Aud Lise Norheim ga i 2016 råd til fiskeriministeren og delegasjonen hans før en reise til Iran. Hun understreker overfor NRK at man som toppleder, enten i det offentlige eller privat næringsliv, aldri er privatperson i Iran.

– Iransk etterretning er veldig avansert og sofistikert, og man må regne med at de er opptatt av hva som tas med og hva slags informasjon de kan få, spesielt når det er høynivådelegasjoner, sier Norheim.

– Du må ta alle forholdsregler. Det går på å ikke bruke din tjenestetelefon. Du tar med en tom mobil, sier den tidligere diplomaten, som sier det samme gjelder medbrakt PC.

Erkjent svikt

Sandberg har vedgått og beklaget at han brøt sikkerhetsrutinene da han i sommer reiste til Iran med kjæresten Bahareh Letnes uten å varsle statsministeren om turen på forhånd. Han hadde dessuten tatt med seg tjenestetelefonen, hvor regjeringens saksbehandlingssystem var installert. Det samme skjedde da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år.

Mandag kom det også fram at norsk-iranske Letnes i 2016 søkte om å bli Sandbergs assistent. Letnes sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet om å bli hans Iran-assistent eller tolk, skriver VG.

– Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver Sandberg.

(©NTB)