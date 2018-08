Rundt 100 tips og 50 vitneavhør i drapssaken på Varhaug

NTB Innenriks

Det er så langt kommet inn rundt 100 tips fra publikum til drapsetterforskerne, og det er gjennomført rundt 50 avhør av vitner i saken, der en 17 år gammel gutt fra lokalmiljøet på Varhaug er siktet for å ha drept den fire år yngre Sunniva Ødegård for en drøy uke siden.

Politiet er fortsatt ikke ferdig med å avhøre vitner, ifølge etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt.

– Noen vitner kan bli kalt inn på nytt, i tillegg til at det også kan være interessant for oss å snakke med personer vi ikke tidligere har vært i kontakt med. Det kan være på bakgrunn av ny informasjon i etterforskningen eller tips, forklarer Dahl.

Ber om flere tips

Mandag gikk han ut og ba publikum om tips og observasjoner i tidsrommet fra 22.15 søndag og utover, fra området Kråkeveien, Mølleveien og ned mot stedet der Sunniva ble funnet drept natt til mandag for en uke siden. En av hovedoppgavene til etterforskerne er å kartlegge bevegelsene til jenta denne kvelden.

– Vi har så langt fått inn om lag 100 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot siktedes forklaring og andre deler av etterforskningen, sier Dahl.

Prøver nytt avhør

Den drapssiktede 17-åringen nekter å ha noe med drapet på jenta å gjøre og har gitt uttrykk for at han regner med å bli sjekket ut av saken etter hvert som etterforskningen skrider fram. Politiet føler seg derimot sikre på at det er rett mann som er mistenkt for drapet, og synes sikrere i sin sak desto lenger ut i etterforskningen de kommer.

– Vi har noen gode bevis, sier Dahl til NTB.

Tirsdag formiddag gjør politiet et nytt forsøk på å avhøre gutten, for å få hans kommentarer og forklaring til forskjellige bevismomenter – som den foreløpige obduksjonsrapporten, hvor det framkommer at den 13 år gamle jenta ble drept.

(©NTB)