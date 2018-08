Regjeringen må svare på flere spørsmål i Sandberg-saken

NTB Innenriks

– Vi vil ha svar på flere spørsmål, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Lien Aasland, som tirsdag jobbet med nye spørsmål i saken.

Hans undres over at Solberg i sitt brev til Stortinget mandag erkjenner at Sandberg med viten og vilje har brutt sikkerhetsmyndighetenes råd, men samtidig sier at sikkerhet er det regjeringen setter aller øverst.

– Hun tar ikke tak i den reelle, alvorlige problemstillingen, mener Aasland, som blant annet vil vite mer om hvilke følger Sandbergs opptreden kan ha fått.

– Vi må få klarhet i om det er sensitiv informasjon som nå kan være på avveie, sier Ap-representanten til NTB.

Solberg slo mandag fast at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise i forbindelse med sitt besøk til Iran i sommer. Sandbergs telefon er nå hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

