Norge får stadig flere jaktende kvinner

NTB Innenriks

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte tirsdag en omfattende jaktstatistikk. Den viser at det til sammen var 142.000 jegere som jaktet i løpet av sesongen.

– Kvinneandelen øker stadig, og for jaktåret 2017/2018 utgjorde kvinnene 8,8 prosent av dem som betalte jegeravgiften, skriver SSB.

Blant dem som deltok i jakten, utgjorde altså kvinnene 7,3 prosent.

Populært

Mest populært blant norske jegere er hjortejakten – som også inkluderer elg. Til sammen hadde Norge 94.000 hjortejegere forrige sesong.

– Elgen er fortsatt det hjorteviltet flest jakter. Totalt var det 61.000 jegere som jaktet elg høsten 2017, skriver SSB. 48.000 jegere jaktet hjort. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det altså fortsatt flest elgjegere.

Totalt ble det felt 31.613 elg, 42.541 hjort, 5.515 villrein og 33.280 rådyr i løpet av sesongen.

Dårlig rypeår i Nord

Statistikken over antall felte småvilt, viser at det ble felt 8 prosent færre ryper enn året før.

– Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før, skriver SSB.

I alt ble det felt 65.000 ryper i Nord-Norge, en nedgang på hele 31 prosent fra året før. I Sør-Norge økte rypeutbyttet med 16 prosent. Av det totale utbyttet på 167.000 felte ryper var 107.000 liryper og 60.000 fjellryper.

Uønsket

I sommer har det vært en del snakk om villsvin, som i stadig større flokker strømmer over grensen fra Sverige. Stortinget er samstemte om at dette er et uønsket dyr i Norge, og flere har tatt til orde for økt jakt på villsvin for å bli kvitt problemet.

Sammenlignet med Sverige, er villsvinjakten i Norge foreløpig beskjeden. I fjor ble det skutt i underkant av 230 villsvin her til lands.

– Årlig felles det nå over 100 000 villsvin i Sverige, sier seniorrådgiver Amund Steinset i SSB.

SSB har utarbeidet en egen temaside om jaktstatistikken, som de reklamerer med at kan gi svar på mye av det man lurer på om jakt og jegere.

(©NTB)