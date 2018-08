Nedgang i nyboligsalget

NTB Innenriks

Det kommer fram i den ferske statistikken fra Boligprodusentenes Forening.

– Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene hittil i år størst nedgang i salget av småhus. Salget av småhus ligger 19 prosent under samme periode i fjor. Salget av leiligheter ligger 6 prosent under fjoråret og salget av eneboliger ligger 7 prosent under fjoråret, skriver Boligprodusentene i sin gjennomgang av statistikken.

I første kvartal i år falt nyboligsalget med hele 17 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

De siste tolv månedene er det solgt 26.383 boliger. Dette er 21 prosent under nivået for et år siden. Igangsettingen av nye boliger ligger hittil i år 14 prosent bak fjoråret.

