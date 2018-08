Fremdeles fare for bakteriesmitte i sjøen

NTB Innenriks

– Vannet holder lenger på varmen enn det lufta gjør. Vannet pleier å være på sitt varmeste i august og tidlig september, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til Tønsbergs Blad.

I juli ble fem personer alvorlig syke etter å ha blitt smittet av vibriobakterier under bading i Oslofjorden. De som ble smittet, badet i Bærum, Oslo, Moss og Vestby. De er alle over 50 år og har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading.

Det er de høye vanntemperaturene i sommer som er skyld i at vibriobakteriene har blomstret opp. Bakterien er vanlig i varmt sjøvann og trives godt i temperaturer over 20 grader.

Den nærmeste tiden er det ventet at det ikke vil bli like høye temperaturer som tidligere.

– Bakterien trenger over 20 grader i over én uke for å trives og vokse, så det er forventet at lavere temperaturer over tid vil gjøre at den vil gå tilbake, men dette vet vi foreløpig lite om, sier seniorrådgiver Line Angeloff i Folkehelseinstituttet til avisen.

Folkehelseinstituttet advarer fortsatt personer med åpne sår eller som har nye tatoveringer mot å bade i sjøen hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt.

Sjøtemperaturene er fremdeles over 20 grader på mange populære badesteder i Oslofjorden og langs telemarks- og sørlandskysten.

