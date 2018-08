Tenketanken Civita gjør storeslem i mediene

NTB Innenriks

En gjennomgang Klassekampen har utført i samarbeid med medieovervåkingsbyrået Retriever, viser at norske tenketanker har blitt sitert over 19.000 ganger siden i 2014. Nesten halvparten av siteringene er Kristin Clemets Civita.

– Det er selvfølgelig hyggelig, og vi jobber bevisst med å nå ut til et mangfold av medier. For oss er kvaliteten viktig. Vi uttaler oss ikke bare for å komme med en uttalelse. Dessuten er det viktig å vise at vi er uavhengige av blant annet de politiske partiene, sier leder Clemet til avisa.

Kaia Storvik, som er fungerende leder i Agenda, er ikke veldig bekymret over de nye siteringstallene.

– Selvfølgelig skulle vi ønske flere medieoppslag, men vi og Civita jobber på forskjellige måter, sier hun.

Civita har en andel på 45 prosent, mens Agenda har 22 prosent. Human Rights Service har 13 prosent.

– Det store omfanget vitner om at tenketankene er viktige aktører i den norske offentligheten. De har etablert seg som debattarena der de på mange måter representerer de gamle politiske fløyene, sier fungerende analysesjef Sigmund Wøien i Retriever.

En tenketank er ifølge Store Norske Leksikon «en organisasjon som har til formål å stimulere til langsiktig, kreativ tenkning».

