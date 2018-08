MIFF ber Riksrevisjonen vurdere norsk bistand til Palestina

NTB Innenriks

– Riksrevisjonen oppfordres til å undersøke om Utenriksdepartementet ved sin generelle budsjettstønad til palestinske selvstyremyndigheter gjør seg skyldig i brudd på straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror, heter det i brevet.

MIFF hevder at norsk budsjettstøtte kanaliseres inn i utbetalinger til fanger som er dømt for terrorisme og sitter i israelske fengsel.

Norske myndigheter har tidligere avvist at norske penger går til terrordømte.

– Det er helt uaktuelt at norske bistandsmidler skal gå til familier til dem som har utført straffbare handlinger mot israelere. Senest i forrige uke fikk jeg en bekreftelse fra finansminister Bishara at dette ikke skjer, sa tidligere utenriksminister Børge Brende (H) under en spørretime i Stortinget i april 2016.

Riksrevisjonen opplyser til NTB at de løpende gjennomgår alle tips som kommer inn, men har foreløpig ingen kommentar til saken utover dette.

