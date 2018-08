Kvinne kjent inhabil som jurymedlem i Jensen-anke

NTB Innenriks

Ankebehandlingen av straffesaken mot den tidligere politimannen starter i Borgarting lagmannsrett 28. august. Etter planen skal den gå helt fram til jul. Ankesaken skal gå som lagrettesak, hvor en jury skal avgjøre skyldspørsmålet for Jensen. I Borgarting lagmannsrett er forberedelsene er for lengst i gang.

Ikke egnet

Etter en rettsforberedende møte 4. juni slo domstolen fast i en kjennelse 11. juni at én av 18 forhåndsutvalgte kandidater til å sitte i juryen ikke er egnet, melder Nettavisen. Bakgrunnen er at kvinnen har hatt Eirik Jensens tidligere samboer som sjef. Lagmannsretten vurderte først at dette ikke var til hinder for at kvinnen kunne sitte i juryen, men endret oppfatning etter at aktoratet mot Jensen, Spesialenheten for politisaker, reagerte.

– Kombinasjonen av at Jensens tidligere samboer har en svært sentral posisjon i saken og samtidig er det utpekte lagrettemedlemmets nærmeste overordnede, er et forhold som etter en objektiv målestokk gir omverdenen rimelig og saklig grunn til å tvile på hennes upartiskhet, går det fram av beslutningen.

Nektet

Under tingrettens behandling av saken, nektet Jensens tidligere samboer å vitne. I stedet ble hennes politiforklaringer lest opp i retten. Det er ventet at det samme vil skje under ankesaken.

Spesialenheten ville også ha et annet utpekt lagrettemedlem fjernet fra listen over de 18 kandidatene, men fikk ikke rettens medhold i dette ønsket. Mannen i 60-årene hadde gått på befalsskole med Eirik Jensen i 1976, men de to skal bare ha møtt hverandre én gang i årene etterpå.

Av de 18 kandidatene skal bare 12 velges ut til å sitte som jurymedlemmer når rettssaken starter 28. august.

Eirik Jensen ble dømt til 20 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av store mengder hasj sammen med Gjermund Cappelen.

