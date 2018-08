Kongefamilien til Svalbard med kongeskipet

NTB Innenriks

Kong Harald og dronning Sonja, kronprinsparet Haakon og Mette-Marit, samt prinsesse Märtha Louise innleder det offisielle besøket på den arktiske øygruppa torsdag.

– I forkant av dette besøket er familien på et privat tokt, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen til NRK.

Etter at de har vært på UNIS, skal kongefamilien til Svalbard museum. Museumsdirektør Tora Hultgreen gleder seg over besøket og viser til at det var kongeparet som åpnet det nye museet i 2006. De jevnlige besøkene mener hun viser at de er svært interesserte i natur og historie knyttet til Svalbard.

– Denne gang skal vi trekke fram hvalfangst og annen fangst om ble drevet av nordmenn og russere, sier Hultgreen.

