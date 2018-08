Kontroll på skogbrann i Aust-Agder

NTB Innenriks

110-sentralen i Agder fikk melding om brannen i Vrangvassheia klokka 13.57 lørdag. På et tidspunkt var rundt 20 brannmenn, samt to helikoptre, i sving for å slå ned på brannen.

– Det er kontroll nå. Sivilforsvaret driver slukking der oppe gjennom natten, sier vaktleder Kai Bentsen til NTB klokka 3.

Brannvesenet uttalte tidligere på dagen til NRK at området som brant lå i et veldig vanskelig og ulendt terreng, og at mye røyk i området gjorde det vanskelig å få oversikt. Lørdag kveld ble det anslått at rundt 90 mål har brent.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men det er generelt stor skogbrannfare i området som følge av lite nedbør. Vaktleder Terje Rømyr i 100-sentralen i Agder sa til NTB lørdag formiddag at det kun for en uke siden var en skogbrann i samme område.

– Det kan som kjent ulme lenge i bakken før det tar fyr igjen, men om det er det som har skjedd nå vet vi ikke foreløpig, sa han.

