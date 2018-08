Søket etter mistenkt fortsetter etter at mann ble skutt i Akershus

NTB Innenriks

Den fornærmede fikk alvorlige skader i beinet som følge av skytingen, som fant sted ved en privat adresse i Sætreskogveien.

Politiet har avsluttet søket i nærområdet etter den mistenkte gjerningspersonen, men opprettholder sperringene utenfor adressen der skytingen skjedde. De fortsetter lørdag kveld søket andre steder.

– Vi er ikke sikre på identiteten til vedkommende, men har et navn vi går ut ifra. I kveld jobber vi med å oppspore mannen, sier operasjonsleder Ronny Årstein ved Øst politidistrikt til NTB.

– Vi oppsporer flere adresser, og gjennomfører tekniske undersøkelser og avhør, sier Årstein.

Alvorlige skadd

Politiet regner den mistenkte som farlig, og tror at han fortsatt kan være væpnet. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere hvor søket foregår lørdag kveld.

Innsatsleder Einar Hammer sier at det er en relasjon mellom de to involverte, og oppgir overfor TV 2 at skytingen fant sted etter en krangel.

– Offeret er blitt skutt, og har fått en alvorlig skuddskade i låret, sier Hammer om den fornærmede, som ble hentet med luftambulanse og ført til Ullevål sykehus.

Ber folk holde seg unna

Den etterlyste er rundt 50 år gammel, 1.80 høy, lys i huden og skallet. Han var lørdag iført beige bukse, hvit singlet og har tatoveringer.

– Gjerningspersonen har skutt en annen person, og vi ønsker at folk holder seg unna ham, sa operasjonsleder Ronny Årstein til NTB lørdag ettermiddag.

Årstein sier at Øst politidistrikt har fått nasjonale bistandsressurser i forbindelse med hendelsen.

