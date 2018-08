Forsvaret detonerte granater i populært vann i Kristiansand

NTB Innenriks

Politiet rykket fredag kveld ut etter å ha fått inn en melding om at det var funnet granater i vannkanten i Øvre Jegersbergvann i Kristiansand.

Operasjonsleder Hans Våge i Agder politidistrikt sier at granatene tidligere har ligget under vann, men at de nå har kommet til syne i forbindelse med at vannstanden har sunket.

– Det er snakk om to gamle forsvarsgranater som er litt større enn håndgranater og som har rustet og bærer preg av å ha ligget der lenge. Hvor lenge de har ligget og hvordan de havnet der vet vi ikke, men vi valgte å kontakte Forsvaret i og med at det er deres materiell, sier Våge.

Personell fra Forsvarets overkommando ankom Øvre Jegersbergvann lørdag formiddag.

– De var på stedet med politiet og vurderte at det ikke var forsvarlig å fjerne granatene. Derfor foretok de en kontrollert detonasjon, sier Våge.

Øvre Jegersbergvann et populært turområde og badevann, og det er ifølge operasjonslederen en strand i andre enden av vannet fra der granatene ble funnet.

– Det har trolig ikke vært noen fare for folk, i og med at disse granatene har ligget under vann, sier Våge.

(©NTB)