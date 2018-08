Etterforskningen av Djabrail-saken ferdig

NTB Innenriks

Etterforskningen av hva som gikk galt 22. august i fjor, skulle egentlig være ferdig før påske.

– Årsaken til at dette har tatt så lang tid, er at det er et svært omfattende etterforskningsarbeid som er gjort. Politiet har hentet inn mange vitner og gjort en grundig sjekk av rutiner ved Haukeland, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til Bergens Tidende.

Hun sier at rundt 70 personer har blitt avhørt i saken, de fleste ansatt ved sykehuset.

– Jobben har vært tidkrevende for etterforskerne. Det er snakk om avhør om medisinske forhold. Det er krevende avhør å ha, sier Høyland.

Seksåringen, som led av hjernesvulst, døde som følge av at legen som behandlet ham, forvekslet to cellegift-sprøyter. Den ene skulle settes i hjernen og den andre skulle i blodårene, men feil sprøyte ble satt i hjernen.

Djabrail Sulejmanov døde 14. september etter å ha ligget i koma i tre uker.

– Det som skal avgjøres nå, er om det er snakk om å ta ut tiltale eller henlegge saken, sier Høyland.

Helsetilsynet har fastslått at seksåringen ble utsatt for uforsvarlig helsehjelp. De mener sykepleieren ikke kan klandres, men har gitt legen en advarsel og kritisert Haukeland for manglende retningslinjer og kontrollrutiner for å forhindre forveksling av sprøytene.

(©NTB)