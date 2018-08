NTB Innenriks

– Jeg er glad han har erkjent at han burde varslet på forhånd, og at det er et brudd på regelverket. Det er viktig at man tar lærdom av det. Dette er en regjering som tar sikkerhet på største alvor. Vi har gode rutiner og regler for å trygge sikkerheten, og det er viktig at de blir fulgt, sier Siv Jensen til NRK etter at hun holdt tale på FpUs sommerleir i Lillesand.

– Når man har brutt regelverket, må man ta lærdom av det og ikke gjøre det igjen, tilføyer hun.

(©NTB)