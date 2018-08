Prislapp på avlingsskadene: 1,1 milliarder kroner

NTB Innenriks

– Dette viser hvilken ekstremt krevende situasjon vi er i når det er såpass store skader. Det sier både noe om utfordringene til bøndene, og hvor solid avlingsskadeordningen er. Dette er kostnader som den dekker, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

En prognose NTB har fått tilgang til, viser at landets fylkesmenn regner med at gress- og kornprodusenter i Sør-Norge vil søke erstatning av staten på over 1 milliard kroner på grunn av tørken.

I tillegg vil potet-, grønnsak-, bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 mill. kroner, viser prognosene.

(©NTB)