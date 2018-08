Kraftig økning i cruisetrafikken i polare strøk

NTB Innenriks

Totalt skal 25 nye cruiseskip, designet for å seile i islagte og sårbare områder, leveres til forskjellige cruiseoperatører i løpet av de neste tre årene, ifølge interesseorganisasjonen for cruiseoperatører i Arktis, AECO. Den ventede økningen i aktiviteten kommer etter periode der antall ekspedisjonspassasjerer steg fra 11.500 i 2012 til 18.000 passasjerer i fjor, melder NRK.

Blant dem som har bestilt nye skip, er rederiet Hapag-Lloyd, som nylig måtte tåle kritikk etter at en isbjørn på Svalbard ble skutt og drept av mannskapet på et av rederiets skip. Rederiet har bestilt tre nye cruiseskip, designet for ekspedisjoner i polare strøk.

Hurtigruten, som allerede arrangerer ekspedisjonscruise til Svalbard, har bestilt to nye hybridskip.

– Vi føler oss komfortable med at vi klarer å opptre ansvarlig. Likevel er det helt klart grunn til å se på regelverket, uavhengig av om det er et folkekrav eller ikke, fordi dette er et sårbart miljø. Vi mener i det er mulig å operere ansvarlig på Svalbard med riktig kompetanse og dyktige folk, sier miljøsjef Jørn Henriksen i Hurtigruten.

Cruisetrafikken på Svalbard er underlagt strenge restriksjoner, og i de mest sårbare områdene er det totalt ferdselsforbud. Sysselmannen har allerede sett en tendens til at antallet regelbrudd er økende og er bekymret for at det skal være vanskelig å få formidlet reglene til alle, når det nå kommer flere skip fra flere aktører.

– Jo flere aktører du har, desto vanskeligere er det å nå fram med budskapet til alle, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, Morten Wedege.

