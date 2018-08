Boligprisoppgangen fortsatte i juli

NTB Innenriks

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Solgt flere boliger

På andre områder utviklet boligmarkedet seg relativt normalt i juli. Det ble solgt 4.329 boliger over hele landet, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Samtidig ble det lagt ut 8,6 prosent færre boliger for salg i løpet av måneden, når man sammenligner med fjoråret.

– Men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Totalt ble det lagt ut 3.114 boliger for salg i løpet av måneden.

Størst oppgang i Oslo

Prisene gikk i løpet av måneden ned i alle byene i landet, med unntak av Oslo-regionen og Bergen.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier Dreyer.

Oslo hadde den største økningen, med 1,9 prosent, mens prisene falt mest i Trondheim (-1,7).