Vernet område i Tønsberg truet av forurensning

Like før klokken 18 onsdag kveld ble det iverksatt en stor innsats fra Vestfold Interkommunale brannvesen etter at flere døde dyr ble funnet i Vellebekken.

Brannvesenet skriver på sin Facebook-side at det dreide seg om et større utslipp av et foreløpig ukjent petroleumsprodukt.

– Brannmannskapene fant suksessivt døde andefugler, åler og en stor mengde småfisk. Vellebekken leder ut i naturreservatet Presterødkilen, som er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Brannvesenet opplyser at de fikk stoppet lekkasjen i selve Vellebekken.

– Vår største utfordring er at det har kommet forurensning ut i Ramsarområdet. Her er det svært vanskelig å aksjonere, sier vakthavende brannsjefen Einar Flogeland.

Ornitolog Ragnar Syvertsen som bistår Fylkesmannen i Vestfold, er bekymret for dyrene i det vernede området.

– Området er spesielt vernet for trekkfuglene. I Presterødkilen finner de næring og hviler både når de kommer og når de drar. En forurensning her kan drepe næringsgrunnlaget for alle fugler. Dette er kritisk, sier han.

Torsdag morgen vil brannvesenet drøfte strategier for hvordan de kan hindre mest mulig forurensningsskader.

