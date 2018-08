Varhaug-siktet nekter å forklare seg

NTB Innenriks

Politiet forsøkte torsdag formiddag å avhøre 17-åringen på nytt. Dagen før hadde avhøret blitt avbrutt etter kort tid og derfor utsatt.

– Det er i dag gjort forsøk på nytt avhør av siktede i drapssaken på Varhaug. Siktede har ikke ønsket å forklare seg og har valgt å ikke svare på ytterligere spørsmål. Han står fast på sin første forklaring, sier politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt i pressemelding.

Hun sier politiet vil forsøke å avhøre 17-åringen på nytt, på et senere tidspunkt, men legger til at det ikke er satt noe tidspunkt for dette.

80 tips

Politiet opplyste tidligere torsdag at de har fått inn om lag 80 tips etter drapet som skjedde sent søndag kveld eller natt til mandag.

– Vi har så langt fått inn om lag 80 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot siktedes forklaring og andre deler av etterforskningen, sier leder for personseksjonen, Bjørn Kåre Dahl, i en pressemelding torsdag morgen.

40 vitneavhør

Foruten avhør av den siktede, har etterforskerne foretatt omtrent 40 vitneavhør. Ytterligere avhør vil bli gjennomført i tiden framover.

– Noen vitner kan bli kalt inn på nytt, i tillegg til at det også kan være interessant for oss å snakke med personer vi ikke tidligere har vært i kontakt med. Det kan være på bakgrunn av ny informasjon i etterforskningen eller tips, forklarer Dahl.

Ble meldt savnet

Det var natt til mandag at Sunniva Ødegård ble funnet drept på en gangsti like ved huset der hun bodde på Varhaug i Hå på Jæren. 17-åringen som er siktet i saken, nekter for å ha begått drapet, men har erkjent at han var på stedet der hun ble funnet.

Samme kveld som Sunniva Ødegård ble meldt savnet kom det også meldinger om innbrudd i Trekløveren barnehage, ikke langt unna der 13-åringen senere ble funnet død.

Den nå drapssiktede 17-åringen ble tidlig koblet til innbruddet av politiet. Dahl uttalte onsdag at 17-åringen nå har erkjent innbruddet.

(©NTB)