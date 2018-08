Storviltjakten trues av tørken

NTB Innenriks

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for å sikre en human jakt. Denne skyteprøven gjennomføres på en skytebane, men på grunn av skogbrannfaren er mange skytebaner stengt. Det kan skape utfordringer for jegerne.

– Å gi den enkelte jeger fritak fra kravet om bestått skyteprøve er ikke et tiltak vi vurderer som aktuelt slik situasjonen er nå. Jegerprøven er viktig for å sikre en human jakt og for å være trygg på at jegeren kan skyte og treffe dyret riktig, sier seniorrådgiver Arild Sørensen i Miljødirektoratet til NTB.

Rådyrjakten starter 10. august, mens villreinjakten starter 20. august. I løpet av september starter jakten på hjort og elg.

Sørensen understreker at det er store variasjoner i skogbrannfaren, og oppfordrer jegere til å undersøke om andre skytebaner i er åpne, selv om den nærmeste banen er stengt. Lokallagene av Norges jeger- og fiskeforbund eller Det frivillige skyttervesen vil ha oversikt over hvor det er mulig å få tatt skyteprøver.

Samtidig kan det også bli lagt ned lokale forbud mot skyting i jaktområder som følge av skogbrannfaren.

– Det er en mulighet for at også jakten kan bli rammet av skogbrannfaren enkelte steder. Det vil i så fall være det lokale brannvesenet som tar beslutning om eventuelle skyteforbud, sier Sørensen.

