Skipperen på Gaza-skip tilbake i Norge

NTB Innenriks

– Det er godt å være tilbake i Norge, men jeg tenker på de av mannskapet som fortsatt sitter i israelsk fengsel. Jeg er urolig for deres helsetilstand og deres rettssikkerhet, sa han til NRK etter å ha ankommet Gardermoen sent natt til torsdag.

Reksten var en av 22 personer om bord da den norskregistrerte båten ble stanset og bordet av israelske marinesoldater søndag. Båten var på vei mot Gaza-stripen og hadde med seg medisiner og medisinsk utstyr til lokalbefolkningen. Fem av dem som ble fengslet er nordmenn, og alle disse er nå sluppet fri.

Skipperen hevder at båten var i internasjonalt farvann da de ble bordet.

– Israel har brutt alle internasjonale regler. Det er hårreisende at de border et norsk skip i internasjonalt farvann og tvinger det til kai i Israel. Jeg er spent på hva UD gjør nå, sier han.

Formålet med aksjonen var å rette oppmerksomheten mot den israelske blokaden av Gaza.

UD krever svar

Det norske Utenriksdepartementet (UD) har bedt Israel om en forklaring i saken.

– Samme dag som Israel oppbrakte det norske skipet Kårstein ba vi israelske myndigheter klargjøre hendelsesforløpet og på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet. Dette er foreløpig ikke besvart til tross for flere henvendelser, opplyser statssekretær Audun Halvorsen i UD til NTB torsdag morgen.

Han mener at det nå er viktig at israelske myndigheter bidrar til å oppklare hendelsesforløpet og besvarer Norges spørsmål.

– Fra norsk side har vi ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengningsregimet knyttet til Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen.

– Provokasjon

Den israelske ambassaden i Norge har tidligere omtalt båten og aktivistenes handlinger som en «politisk provokasjon».

– De visste hele veien at de ville bli stanset. Spørsmålet de må stille seg er om de hjalp befolkningen i Gaza med denne aksjonen. Jeg mener svaret er «nei», sier ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden til NRK.

