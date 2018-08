Sandberg vil ikke gi opp fiskeeksport til Iran

NTB Innenriks

I 2016 ledet fiskeriminister Sandberg en stor norsk sjømatdelegasjon til Iran i håp om at landet kunne bli et nytt marked for norske fiskeeksportører.

Nå har Sjømatrådet gitt opp landet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har jobbet med Iran helt fram til i vår, da gjorde vi en vurdering sammen med norske eksportører om å avslutte arbeidet, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges sjømatråd til avisen.

– Grunnen til at satsingen ble innstilt, er at det har vært såpass store problemer med betaling mellom Norge og Iran. Dette skjedde før det ble brudd i atomavtalen mellom USA og Iran. Vi hadde innstilt aktiviteten i forkant av det, sier han.

Fiskeriminister Per Sandberg insisterer likevel på at Iran er et marked det er verdt å satse på.

– Det er regjeringens politikk. Iran er et interessant marked, sier Sandberg.

Den siste uken har han vært i hardt vært etter at han tidligere i sommer reiste til Iran sammen med sin iranskfødte kjæreste Bahareh Letnes. I juli avslørte Fiskeribladet at Letnes i januar registrerte et selskap som har mål om å drive eksport av fisk fra Norge til Iran.

– Jeg kjente ikke til selskapet i det hele tatt før det ble omtalt i Fiskeribladet. Dette selskapet har jo stort potensial nå, det har fått stor omtale og pr, sier Sandberg.

(©NTB)