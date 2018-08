Kripos: Antall drap i Norge synker

NTB Innenriks

I fjor ble det registrert 25 drapssaker. Det er det nest laveste antallet i løpet av ett år på de ti siste årene, skriver NRK.

– Drap generelt er nedadgående, og det er positivt. 1. august i fjor hadde vi 18 registrerte drapssaker, sier leder Vibeke Schei Syversen for voldsseksjonen i Kripos.

Drapsstatistikken for 2018 har så langt klare fellestrekk med den øvrige drapsstatistikken for de siste ti årene: At gjerningspersonene som regel er menn og at de kjenner offeret.

I tillegg viser statistikken at hele 72 prosent av drapene fra 2008 til 2017 ble begått i offerets, gjerningspersonens eller deres felles hjem.

På den nedadgående trenden, trekker Schei Syversen fram eksempler som våpenamnesti eller at sykehusene gjør en bedre jobb.

– I tillegg har vi jobbet mer aktivt med forebygging.

Hun understreker at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger. Det er imidlertid én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap.

– Det er kanskje der vi må jobbe enda mer med forebyggende. Og drapsstatistikken gir oss nødvendig kunnskap til å gjøre nettopp det.

