Konserten er den første den tidligere frontfiguren i 'N sync holder i Norge på fire år.

Med seg i bagasjen har Justin Timberlake albumet «Man of the Woods» som ble gitt ut tidligere i år til lunkne kritikker. Fra før står han bak hiter som «Rock Your Body», «Sexyback» og «Mirrors».

Ifølge VG var konserten ikke utsolgt torsdag morgen. Telenor Arena har normalt en kapasitet på rundt 25.000 på konserter.

