Frykter oljeutslipp i verneområde i Tønsberg kommer fra gammel fylling

Ingen hadde i løpet av torsdag formiddag meldt seg med kunnskap om utslippet som så langt har tatt livet av en rekke fugl og store mengder fisk i det vernede våtmarksområdet Presterødkilen i Tønsberg onsdag og torsdag. Presterødkilen er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

At det lekker ukjente mengder med et ukjent oljeprodukt ut i dette området er svært alvorlig, ifølge brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen.

Snart ett døgn etter at det ble observert døde dyr i Presterødkilen er det fortsatt en gåte hva som har lekket ut, hvor mye som er lekket ut og hvor lekkasjen kommer fra. Det eneste som er klart, er at det dreier seg om et lettere petroleumsprodukt, men om det eksempelvis dreier seg om diesel, fyringsolje eller parafin blir først klart når vannprøver er ferdig analysert.

– Leter etter kilden

– Vi holder på å lete etter kilden, og konsentrerer oss først og fremst om industriområdet på Kilen. Dette ligger dessuten oppå en gammel fylling. Vi holder alle muligheter åpne, også for at utslippet kan stamme herfra eller fra en nedgravd oljetank, sier Pettersen til NTB.

Petroleumsproduktet har mest sannsynlig blitt ført med overvannet ut i Vellebekken etter regnbyger. Bekken renner ut i Presterødkilen. Da brannmannskaper rykket ut i 18-tiden onsdag fant de døde ender, ål og en stor mengde småfisk.

Kystverket, Fylkesmannen og teknisk vakt i kommunen er varslet. Politiet jobber med å finne ut hvem som står bak forurensningen, som kan få alvorlige konsekvenser for dyrelivet i det spesielle våtmarksområdet.

– Vi er helt i startfasen, og vet lite om hva, hvor mye og fra hvor, sier påtalejurist Øyvind Hellenes i økotemaet til Sørøst politidistrikt til NTB.

– Brun guffe

Brannvesenet skriver på sin Facebook-side at det lukter kraftig av diesel av «brun guffe» som kunne ses i Vellebekken. Det luktet også kraftig fra overvannskummer tilknyttet rør som munner ut i bekken.

– Området er spesielt vernet for trekkfuglene. I Presterødkilen finner de næring og hviler både når de kommer og når de drar. For alle trekkfuglene og vadefuglene er mudderlagene i kilen ekstremt næringsrike. En forurensning her kan drepe næringsgrunnlaget for alle fugler. Dette er kritisk, sier ornitolog Ragnar Syvertsen som bistår Fylkesmannen i Vestfold.

Situasjonen var tilsynelatende under kontroll torsdag ettermiddag. Det er satt opp barrierer med absorberende lenser og det blåses bark i bekken og utover mot naturreservatet. Det skal også settes inn sugebiler for å suge opp forurenset masse.

– Vi mener vi har kontroll over situasjonen, men i og med at vi ikke vet hva som lekker, kan vi ikke si at vi har helt kontroll, sier Pettersen.

