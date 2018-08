Trygg trafikk: Elleve mennesker mistet livet i juli-trafikken

NTB Innenriks

– At vi jevnt over er et svært trafikksikkert land er meningsløst for de pårørende ved dødsulykkene denne sommeren. Antallet omkomne understreker nok en gang hvor mye innsats og arbeid som gjenstår før vi når visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Sommermånedene juni, juli og august er høysesong for trafikkulykker i Norge. I juli mistet elleve nordmenn livet i trafikkulykker – én mer enn i juli i fjor. Det betyr at 58 liv har gått tapt i trafikken så langt i 2018, hvilket er tre flere en til samme tid i fjor, ifølge tallene til Trygg Trafikk.

– Folk kjører gjerne lenger enn normalt, og de kjører på nye, ukjente veier. Man tar også gjerne litt større sjanser fordi man er mer utålmodig. Det kan for eksempel gi seg utslag i flere forbikjøringer du ellers ikke ville ha tatt, sier han.

(©NTB)