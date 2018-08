Statsministeren om skogbrannslokkingen: – En kjempeinnsats

NTB Innenriks

Solberg møtte onsdag, sammen med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, både brannvesen, Sivilforsvaret og operativt mannskap som har vært involvert i skogbrannslokking denne sommeren.

Møtet foregikk på Skien Lufthavn, Geiteryggen, noe som ikke er helt tilfeldig. Telemark er nemlig det fylket med flest skogbranner denne sommeren. Over 120 branner har satt sitt preg på inn- og utmark i Telemark, bare i juli.

Solberg og Wara fikk også se de store brannherjede områdene i Telemark fra luften i helikopter.

Statsministeren hyllet innsatsen som er blitt gjort med å slokke skogbrannene.

– Alle de som har bidratt til å slukke skogbranner i sommer har gjort en kjempeinnsats som er utrolig viktig, sier Solberg til NTB.

Hun peker samarbeidet i bistanden som nøkkelen til at det ikke har vært enda flere skogbranner.

– Det har vært et godt samarbeid mellom brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Sivilforsvaret har vært involvert, i tillegg til masse frivillige personer. Det er enormt mange personer som har bidratt fra hele landet, sier hun.

– Forebygging

Solberg sier den sterke beredskapen også har forebygget mange store skogbranner.

– Denne sommeren har man jo klart å stanse mange store skogbranner og DSB har økt beredskapen med brannhelikoptre. Det er veldig bra. Samtidig skal man lære av de tingene man gjør, slik at man neste gang kan gjøre det enda bedre, sier statsministeren.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara er også imponert over innsatsen.

– Den norske beredskapen er veldig godt organisert. Til tross for en ekstrem situasjon som ingen kunne forutse, var vi såpass godt organisert at vi kunne håndtere den, sier Wara.

1.831 branner

Det har vært den varmeste sommeren siden 1947 og årets juli måned ble den tørreste siden 1901.

Så langt i år har det vært registrert 1.831 branner i inn- og utmark. I 2016 og 2017 ble det totalt registrert henholdsvis 1.173 og 1.078 branner. Det kan være ny rekord i antall inn- og utmarksbranner, ifølge DSB.

Så sent som tirsdag denne uken ble Gjerstad i Aust-Agder rammet av en stor skogbrann, hvor over 100 mål skog ble svidd av. Brannen strakk seg fra Gjerstad og over fylkesgrensen til Telemark og Nissedal. Området ligger i Solhomfjell naturreservat.

