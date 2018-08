Nye OBOS-tall: Prisene i Oslo-området økte med 1,1 prosent

NTB Innenriks

– Nå viser tallene for juli at boligprisene er på vei opp igjen, nå med 1,1 prosent. Det betyr at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området i juli var 61.733 kroner, skriver OBOS i en pressemelding.

Det er ikke vanlig at boligprisene stiger i den vanligvis så stille sommermåneden. I snitt har prisene nemlig falt med 0,2 prosent i juli i perioden 2004–2017.

– De nye tallene bekrefter våre antakelser om at Oslo-markedet er i ferd med stabilisere seg, vi er inne i et mer normalisert bruktboligmarked, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53.931 kroner i juli. Dette er 0,3 prosent høyere enn i juni.

