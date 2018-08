Havarert skip har fått tillatelse til transport til Tyrkia

NTB Innenriks

Det opplyser Norsk Gjenvinning, som har fått oppdraget med søknader og dokumentasjon for eksporten av skipet.

Selskapet har skrevet kontrakt med rederiet Julia Shipping om eksport av skipet til Tyrkia, og nå er både norske og tyrkiske tillatelser i boks.

– Vi er glade over at vi endelig kan hjelpe Farsund med å fjerne skipet og sikre en forsvarlig opphogging ved verftet i Tyrkia. Skipet er klassifisert som avfall, og eksport av avfall er underlagt et omfattende regelverk både nasjonalt og internasjonalt for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie, men blir tatt hånd om innenfor de riktige rammene, sier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning.

Lasteskipet Harrier, som da het Tide Carrier, fikk motorhavari utenfor Jæren i februar i fjor og ble fraktet derfra til Farsund. Og der har det blitt liggende til kai, siden norske myndigheter ga seilingsforbud. Skipet var sannsynligvis på vei til ulovlig opphogging i Pakistan da det havarerte.

Skipets management-selskap i Dubai, Nabeel Ship Management, er ilagt et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for miljø- og sikkerhetsforhold, ifølge Sysla. Miljødirektoratet har også anmeldt Julia Shipping og tidligere eier Eide Marine Eiendom for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

