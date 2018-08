Drapssiktet 17-åring avbrøt avhør

NTB Innenriks

Det bekrefter seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt overfor NTB.

– Vi hadde ham inne til avhør i ettermiddag, men han avbrøt etter veldig kort tid. Jeg vil ikke si noe om hvorfor han avbrøt avhørene, sier Dahl til NTB.

Det var NRK som først meldte at avhørene hadde blitt avbrutt.

– Vi har fortsatt ønske om å snakke med den siktede. Det vil være en viktig informasjonskilde, og vi vil gjøre nye forsøk på å få avhørt ham den nærmeste tiden, sier Dahl.

Bekrefter at Ødegård ble drept

13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til mandag.

En foreløpig obduksjonsrapport bekrefter at Sunniva Ødegård ble drept, men politiet har ikke ønsket å gå inn på øvrige funn i obduksjonsrapporten.

Tidligere onsdag ble det meldt at den lokale 17-åringen skulle bli konfrontert med funnene i obduksjonsrapporten under dagens avhør, men seksjonsleder Dahl vil ikke bekrefte at de hadde planer om å ta opp dette.

– Vi har ikke meddelt offentligheten noen ting om dette, og vi kan derfor heller ikke si noe om dette var blant temaene før dagens avhør ble avbrutt, sier Dahl.

Han vil heller ikke si noe om hvorvidt obduksjonsrapporten har styrket eller svekket mistanken mot 17-åringen.

– Ikke avhørt som vitne

Samme kveld som Sunniva Ødegård ble meldt savnet kom det også meldinger om innbrudd i Trekløveren barnehage, ikke langt unna der 13-åringen senere ble funnet død.

Den nå drapssiktede 17-åringen ble tidlig koblet til innbruddet av politiet. Dahl sier at 17-åringen nå har erkjent innbruddet.

– Han har fortalt at han har gjort innbrudd i barnehagen, men han sier at han ikke har begått drapet.

Gutten meldte seg først til politiet som vitne i saken, men Dahl vil ikke si noe om hvorfor han meldte seg som vitne. Han understreker likevel at 17-åringen ikke ble avhørt som vitne før han ble siktet.

– Det var materialet vi hadde og øvrige opplysninger som ledet til siktelsen. Vi gjorde ikke noe avhør av ham hvor han hadde status som vitne, selv om det var som vitne han først meldte seg.

Utelukker ikke andre involverte

Ifølge seksjonslederen går etterforskningen nå over i en ny fase.

– Vi vil fortsatt avhøre vitner, men samtidig er vi nå ikke i en begynnende bearbeidingsfase hvor vi ser nærmere på materialet vi har samlet inn. Vi har samlet inn elektroniske bevis som vi ser nærmere på, samtidig som vi også er i gang med å se på en del av det øvrige bevismaterialet og beslagene vi har gjort, sier Dahl.

– Har dere utelukket at andre enn 17-åringen kan stå bak drapet eller at andre kan være involvert?

– Vi har ingen indikasjoner på at andre var med, men fordi vi enda ikke har fasiten på hva som har skjedd kan vi heller ikke utelukke det.

