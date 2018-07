To helikoptre kalt ut til ny skogbrann i Aust-Agder og Telemark

NTB Innenriks

Brannen strekker seg fra Gjerstad og over fylkesgrensen til Telemark og Nissedal. Området ligger i Solhomfjell naturreservat, sier operatør Kristoffer Thomassen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen.

Brannen ble meldt om klokka 14, og 20 brannfolk fra Gjerstad og Vegårshei brannstasjon rykket ut til området sammen med brannmannskaper fra Treungen.

– Da vi ankom brant det på et område på 300 meter ganger 500 meter. Det har mest sannsynlig økt nå, sa Thomassen 15.45.

To helikopter er rekvirert, og det første landet rett før 16. Etter å ha fått oversikt over brannen valgte 110 Agder å tilkalle nok et helikopter for å bidra med slukkingen.

Ifølge Agder-politiet er det ingen fare for bebyggelse i området, derfor er ikke politiet involvert i brannen foreløpig.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg besøke Skien lufthavn, Geiteryggen, sammen med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å få en orientering om skogbrannsituasjonen i Sør-Norge. Der vil de få møte brannvesenet og Sivilforsvaret, og møte operativt mannskap.

