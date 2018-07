Telefonsamtale skal ha blitt brutt like før Sunniva Ødegård døde

NTB Innenriks

Den 14 år gamle guttens mor sa til Stavanger Aftenblad mandag kveld at sønnen hennes snakket med den 13 år gamle jenta som var på vei hjem fra en kamerat, da samtalen ble brutt klokken 22.30 søndag kveld.

– «Nå er jeg snart hjemme. Shit!» var det siste hun sa. Linjen ble brutt, og sønnen min forsøke å ringe opp igjen, fortalte moren.

Han ringte også kameraten hun hadde besøkt, men han hadde heller ingen forklaring, fortalte hun videre.

Trolig drap

Da Sunniva Ødegård fra Varhaug i Hå kommune ikke kom hjem mandag kveld, gikk faren ut for å lete etter henne i 23-tiden. Da påtraff han en politipatrulje som var i området på et annet oppdrag, og sammen lette de etter 13-åringen. Klokken 3.10 natt til mandag ble jenta funnet død.

Teknikere saumfarte mandag området ved Åvegen der 13-åringen ble funnet på en gangsti ved jernbanelinjen som går gjennom Varhaug. Jenta ble funnet bare om lag 150 meter fra familiens hus.

Politiet har bekreftet at de tror de står overfor et drap og får bistand fra Kripos med etterforskningen. Utover å vise til at funn på stedet tyder på drap, vil ikke politiet si noe om dødsårsaken. Jenta vil bli obdusert tirsdag.

– Må melde seg

Mandag kveld satte politiet ifølge TV 2 inn politihunder for å undersøke et større område rundt funnstedet.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, og de ber folk melde fra om ting, biler og personer de har sett, samt ting de har hørt. Politiet jobber med å kartlegge hvem som var i området i det aktuelle tidsrommet. Mandag ettermiddag var der i gang med avhør av vitner.

En av familiens nærmeste naboer Lene Strømstad sier til TV 2 at hun for noen dager siden så en mistenkelig bil kjøre fram og tilbake i nabolaget, og at dette gjorde henne bekymret for sine egne barn.

Sogneprest Gaute Øgreid Rasmussen sier til NRK at det som har skjedd, har gått som en sjokkbølge gjennom bygda.

– Vedkommende må melde seg til politiet. Han eller hun kan ikke ha det godt med seg selv nå, sier han.

– En sak vi skal oppklare

Mandag kveld møtte godt over 100 personer opp i kirken som holdt åpne dører for pårørende og sørgende. Her var også politiinspektør Oddvar Tengesdal til stede for fortelle om politiets arbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Han var tydelig preget av det som har skjedd.

– Vi har ingen mistenkte, og dødsårsaken er ikke endelig avklart før etter obduksjonen. Dette er en sak vi både bør og skal oppklare, sa Tengesdal før han avsluttet:

– Det er tungt å stå her, men det er enda tyngre for familie og venner.

Sognepresten overtok og la til:

– Politiet er ikke maskiner, men mennesker de også.

(©NTB)