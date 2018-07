Obduksjonsrapporten etter Skofterud-ulykken er ventet i slutten av uka

NTB Innenriks

– Vi håper selvfølgelig at rapporten kommer så fort som mulig, sier etterforskningsleder Thorbjørn Trommestad i Arendal til NTB.

Et av punktene obduksjonsrapporten skal gi svar på, er om Skofterud hadde promille da hun kjørte vannscooteren. Trommestad sier det er kjent at hun drakk alkohol den kvelden ulykken skjedde, men understreker at de ikke mistenker at hun hadde promille.

– Vi vet ikke noe om mengde eller tidspunkt for inntaket, sier han.

Ifølge Trommestad er det standard prosedyre å undersøke promille i obduksjonen etter slike ulykker.

– Vi har egentlig ikke noe mer grunn til å undersøke promille enn det som er vanlig ved slike hendelser. Det som vil bli vurdert er forholdene på sjøen og hvor mørkt det var med tanke på sikt og hastighet, sier han.

Politiet venter også på tekniske undersøkelser av vannscooteren Skofterud kjørte. Det kan imidlertid ta tid før disse er klare.

– Krimteknikerne har rett og slett veldig mye å gjøre nå. Men vi har ikke mistanke om at det har vært noe feil med vannscooteren, sier han.

Den tidligere skiløperen (38) ble meldt savnet rundt klokka 1 natt til søndag, og ble funnet død rundt klokka 12.30 søndag. På lørdagskvelden var Skofterud i Arendal, og politiet tror hun var på vei hjem herfra da hun krasjet inn i en holme på vannscooter.

(©NTB)