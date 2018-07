Hoksrud skeptisk til førerkort for vannscooter

NTB Innenriks

Stortingsrepresentanten er blitt kjent som en slags vannscooter-talsmann i Frp. Han har lenge uttrykt seg positivt til fartøyet, som han selv har latt seg avbilde på.

– Jeg er litt skeptisk til å bare hoppe på et nytt forslag nå. Jeg tror vi må se på hva ulykkene skyldes. Nå skal Statens havarikommisjon for transport gå gjennom de to vannscooterulykkene. De skal også se på andre ulykker og på årsakene, sa Hoksrud da han møtte KrFs Olaug Bollestad til debatt om forslaget på TV 2 Nyhetskanalen.

Bollestad mener at man må se til Danmark, hvor det er innført en sertifikatordning etter tidligere dødsulykker.

– Vi må ta grep. Spesielt på vannscooter, men også på rib'er og andre fartøy som gir stor fart, sier hun.

Hun viser til at man allerede krever førerkort i Norge for mopeder og lette kjøretøy som har samme fart på vei.

– Det skulle bare mangle at vi hadde de samme ferdighetskravene når man skal ferdes på sjøen, sier hun til TV 2.

– Vi vet hva dette er. Det er stor energi, som skaper store skader. Da mener jeg det krever stor opplæring.

Redningsselskapet har blant annet tatt til orde for et høyhastighetssertifikat, hvor fartøyene med høyest fart reguleres av en sertifikatordning.

