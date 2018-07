Havnevesen får 300.000 kroner i bot etter bryggekollaps

NTB Innenriks

Ulykken skjedde da 174 turister skulle gå om bord i en ferje og landgangen kollapset. Ingen ble alvorlig skadd, men én person ble fraktet til sykehus.

NRK skriver at Aurland havnevesen har vedtatt et forelegg for brudd på havneloven. Ifølge forelegget hadde havnevesenet godkjent bruken av bryggen, til tross for at den ikke var godkjent for så mange folk.

I en pressemelding skriver Aurland havnevesen at de sterkt beklager det som skjedde, og at de er opptatt av at det skal være trygt å bruke havneanleggene i kommunen.

– Det som skjedde er veldig beklagelig, og nå har politiet etterforsket saken over lengre tid. De har konkludert med at det som skjedde ikke var forsvarlig, og det må vi bare akseptere. Det var ingen tvil om at vi skulle vedta forelegget da vi hadde det oppe i styret, sier styreleder Noralv Distad i Aurland havnevesen.

Han legger til at de i ettertid har fått inn ekstern ekspertise og gjort trygghetstiltak på alle kaianleggene.

