Fire pågrepet etter masseslagsmål i Oslo

NTB Innenriks

Oslo politidistrikt meldte på Twitter klokken 1.58 at de var på stedet i forbindelse med et slagsmål utenfor et utested.

– Skal ha vært flere involverte i dette, hvor de fleste har løpt fra stedet, var meldingen.

Klokken 2.20 opplyste politiet at fire personer var pågrepet og at de blir anmeldt for kroppskrenkelse.

– Det var beskrevet som et masseslagsmål, men hadde løst seg opp da vår første patrulje ankom. Fire er pågrepet. De skal blant annet ha slått mens fornærmede lå på bakken, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Fornærmede, en mann i 30-årene, er kjørt til legevakt for behandling. I hvert fall tre av de pågrepne er menn i samme alder.

(©NTB)