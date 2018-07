Drapssiktet 17-åring undersøkt av lege etter fengslingsmøtet

NTB Innenriks

Politiet framstilte gutten for lege tirsdag ettermiddag for å få vurdert blant annet hans psykiske tilstand før han eventuelt blir varetektsfengslet. Framstillingen skjedde etter fengslingsmøtet i Jæren tingrett.

Politiet begjærte ham fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Kjennelsen er ventet senere tirsdag.

NTB får ikke noen opplysninger om tilstanden til den drapssiktede 17-åringen, men på spørsmål om hvordan han blir ivaretatt, opplyser politiet at de retter betydelig oppmerksomhet mot hans helse – tatt i betraktning den store belastningen det innebærer å være siktet for drap.

Preget, men fattet

Da 17-åringen ankom rettssalen i Jæren tingrett tirsdag ettermiddag, var han tilsynelatende preget, men fattet. I tillegg til sin forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, hadde gutten med seg moren til fengslingsmøtet.

Borgersen ønsket ikke å snakke med pressen etter rettsmøtet og har så langt ikke besvart NTBs henvendelser. Det er likevel på det rene at 17-åringen benekter å ha noe med drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland å gjøre.

Siktede samtykket ikke til varetektsfengsling.

Var på åstedet

Påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt ønsker ikke å si om det innledende avhøret av gutten har styrket eller svekket mistanken mot ham. Det er ikke planlagt ytterligere avhør tirsdag.

– Siktede har forklart at han befant seg på åstedet, men vi ønsker ikke å gå inn på hans forklaring om hvorfor han var der, sier hun til NTB.

Politiet jobber med å ransake siktedes bopel, men vil ikke si noe om det har blitt gjort funn der.

Den drepte jenta er sendt til obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten er tidligst ventet onsdag.

Gikk selv til politiet

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til mandag. Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenta siden 23-tiden på kvelden fordi hun ikke kom hjem som ventet etter å ha besøkt en venn.

Den 17 år gamle gutten gikk selv til politiet, men forklarte seg først som vitne. Siden har gutten blitt siktet for drapet, noe politiet sier er basert på omfattende etterforskning og vitneforklaringer.

17-åringen er kjent fra politiet fra tidligere forhold, men han har ikke vært knyttet til voldshendelser. Det er heller ikke noe som så langt tyder på at de to kjente hverandre eller at de var i samme omgangskrets.

