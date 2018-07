Drapssiktet 17-åring fengslet - Varhaug bearbeider sorgen

NTB Innenriks

– Folk er oppgitt, folk er i sjokk over at dette kan skje på Varhaug, sier fungerende ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune til NTB.

Under de grå skyene over Rådhusgata på Varhaug var det folketomt og stille tirsdag. Det er vanligvis ikke så glissent i gatene her, ifølge Skrettingland. Men dette er ingen vanlig tid i bygda.

Preget, men fattet

Den 17 år gamle gutten ankom Jæren tingrett tirsdag, siktet for å ha drept Sunniva Ødegård natt til mandag. Han var tilsynelatende preget, men fattet. I tillegg til sin forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, hadde gutten med seg moren til fengslingsmøtet.

Gutten ble undersøkt av lege tirsdag ettermiddag, blant annet for å få vurdert den psykiske tilstanden hans før en eventuell overføring til fengsel. NTB får ikke noen opplysninger om tilstanden hans, men politiet er svært opptatt av helsen hans – tatt i betraktning den store belastningen det innebærer for en ung gutt å være siktet for drap.

Han nekter straffskyld og samtykket ikke til varetektsfengsling. Retten kom likevel til at han kan holdes i varetekt i to uker.

Forsvareren har ikke besvart noen av NTBs henvendelser tirsdag.

Var på funnstedet

Påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt ønsker ikke å si om det innledende avhøret av gutten har styrket eller svekket mistanken mot ham. Det var gutten selv som kontaktet politiet, fortalte at han hadde vært på funnstedet og ga en forklaring om det aktuelle tidsrommet.

– Siktede har forklart at han befant seg på stedet, men vi ønsker ikke å gå inn på hans forklaring om hvorfor han var der, sier hun til NTB.

Det er ingenting som så langt tyder på at 17-åringen og Sunniva Ødegård kjente hverandre eller at de var i samme omgangskrets.

Siktede er kjent fra politiet fra tidligere forhold, som ikke er voldsrelaterte. Han settes nå i forbindelse med et innbrudd i en barnehage på Varhaug samme kveld som jenta ble drept. Ifølge TV 2 gikk innbruddsalarmen i 22.30-tiden, hvilket er rundt det samme tidsrommet som jenta snakket i telefonen med kjæresten, før det brått ble stille.

Politiet har ransaket hjemmet til siktede. Den foreløpige obduksjonsrapporten er tidligst ventet onsdag.

Lokalmiljøet bearbeidet sorgen

– Dette er en sak som vil henge ved Varhaug i mange år. Etter hvert som tiden går, ønsker jeg at Varhaug skal fortsette å være en trygg og god plass både for barn og ungdom. Men den veien er lang, og vi har mye bearbeiding å gjøre, sier Skrettingland.

Ordføreren er selv født og oppvokst på tettstedet med rundt 3.000 innbyggere og sier han aldri før har hørt om et drap i området. Nå skal et helsesenter holde åpent hver dag for alle barn og unge som ønsker å ha noen å prate med.

– Varhaug er et tettsted med jordnære og gode mennesker. Det er en plass der mange har relasjoner til mange. Det er skoleelever, idrettslag, vennegjenger og miljøer på kryss og tvers som er berørt her. Mange ungdommer er rammet. Og nå må vi være der for dem, sier Skrettingland.

"Vi løfter i lag"

Leder Anne Berit Ims i kriseteamet finner fram kommunevåpenet til Hå. Det er en steinbukk, et jærsk arbeidsredskap, brukt av mange generasjoner, for å løfte tunge tak.

– Redskapen har to ender og er tung å bruke alene, men det går mye enklere når man er to om det. Vi bruker det hver dag som et symbol på at vi sammen er sterkere, sier hun til NTB.

I rådhuset på Varhaug står ordene «me løfter i lag» trykket på veggene.

– Og det er de fire ordene vi nå hører igjen og igjen. Fra idrettsklubber, naboer, venner og bekjente. Det er en jærsk verdi å bygge stein for stein. Og nå skal vi løfte i lag, sier Ims.

