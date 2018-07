Berit Reiss-Andersen: – Trist at Arbeiderpartiet ikke greier å finne sin plass

NTB Innenriks

– Det er trist at Arbeiderpartiet ikke greier å finne sin plass i samfunnet i dag. Partiet greier ikke å samle seg om et politisk prosjekt. Det synes jeg er trist, sier Reiss-Andersen i et intervju med NRK.

Hun mener at Ap har problemer med å vise folk flest at man er på deres lag.

– Målgruppen for Arbeiderpartiets politikk er ikke like tydelig i dag som den var tidligere. Spørsmålet er rett og slett: hvem er arbeiderklassen, sier Reiss-Andersen, som var statssekretær i Justisdepartementet i en kort periode under Thorbjørn Jaglands regjering.

– Arbeiderklassen finnes nå i veldig mange samfunnslag. Jeg har ikke svaret på hvordan man skal løse dette problemet. Det registrerer jeg at partiet mitt heller ikke har, sier Reiss-Andersen.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier til NRK at hun ikke er enig i kritikken – selv om partiet sliter med oppslutningen.

– Jeg mener vi har vist både gjennom arbeidet i Stortinget i vinter, og ikke minst gjennom at vi har over 200 ordførere i hele landet, som hver eneste dag både vedtar og gjennomfører politikk, at vi har en god sosialdemokratisk politikk, sier Stenseng.

