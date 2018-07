17-åring siktet for drap på 13 år gamle Sunniva Ødegård

NTB Innenriks

Politiet holdt en pressekonferanse om saken tirsdag morgen etter å ha varslet at det hadde skjedd en utvikling i saken.

– En ung mann på 17 år er siktet for drapet, fortalte politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt.

Gutten er fra Varhaug og er norsk statsborger.

17-åringen meldte seg selv for politiet mandag kveld. Han ble først avhørt som vitne i saken, men fikk etter hvert status som siktet. Gutten har fått oppnevnt advokat Tor Inge Borgersen som sin forsvarer.

Var ved funnstedet

17-åringen er siktet på bakgrunn av tips og avhør i saken. Han har sittet i avhør mandag kveld og natt til tirsdag. Gutten nekter for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært ved funnstedet.

Politiet vil begjære 17-åringen varetektsfengslet tirsdag. Traa tilføyer at han tidligere er kjent for politiet, men ikke for voldssaker.

– Siktede og Sunniva er fra Varhaug og i samme aldersgruppe, men vi har ikke opplysninger om de er omgangsvenner eller at de kjente hverandre, sier Traa.

Vil ha tips

Seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt sier etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase og at politiet fremdeles er interessert i tips fra vitner som tror de kan ha opplysninger. Det gjenstår omfattende tekniske undersøkelser som skal gjennomføres ved funnstedet i og rundt gangstien i Åvegen.

– Sunniva vil bli obdusert i dag og vi har derfor ingen klar dødsårsak, sier Dahl.

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til mandag. Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenta siden 23-tiden på kvelden etter at hun ikke kom hjem som ventet etter å ha besøkt en venn. Politiet deltok også i letingen etter at en patrulje tilfeldigvis møtte dem som lette mens de var på et annet oppdrag i området.