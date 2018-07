NRK: Politiet har startet drapsetterforskning på Jæren

NTB Innenriks

Kriminalteknikere jobber på stedet mandag morgen.

Jenta ble funnet død natt til mandag. Politiet opplyser at det er funn på stedet som gjør at dødsfallet betraktes som mistenkelig. Jenta ble funnet utendørs i nærheten av stedet der hun bor.

– Politiet ønsker tips etter at en jente i tenårene ble funnet død på Varhaug natt til i dag, mandag, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Funnet livløs

Til Aftenbladet opplyser innsatsleder Torleif Paulsen at jenta ble funnet livløs like ved jernbanebrua i Møllevegen på Varhaug.

– Den døde jenta ble funnet rett ved et boligområdet ved tretiden natt til mandag av forbipasserende, sier innsatslederen.

Han opplyser at det ikke er noe som tyder på at jenta tilhørte et kriminelt, belastet miljø.

Det er sperret av et område med en radius på flere hundre meter rundt stedet der jenta ble funnet, skriver Aftenbladet.

Kripos på vei

Politiet tar imot tips på epost tips-rogaland@politiet.no eller telefon 51 89 94 27.

Av hensyn til etterforskningen vil politiet foreløpig ikke gå ut med flere detaljer knyttet til dødsfallet. Det blir en presseorientering på politihuset i Stavanger klokka 11.00 mandag.

Ifølge VG er Kripos bedt om bistand i saken.

– Vi bistår både teknisk og taktisk, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Til avisa opplyser politiet at de nærmeste pårørende er varslet.

(©NTB)