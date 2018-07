Kritikk mot rederi og mannskap etter isbjørnangrep

NTB Innenriks

– Angrepet skjedde på land. Tilskadekomne, en 42 år gammel tysk mann, ble skadd i hodet under angrepet. To av de andre i følget skjøt mot isbjørnen og drepte denne, opplyser sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo.

Det vil ta en del tid å etterforske ferdig hendelsen, men så langt har sysselmannen fått brakt enkelte detaljer på det rene. Tolv personer fra besetningen om bord på cruiseskipet Bremen gikk i land på Phippsøya lørdag morgen for å forberede mottak av passasjerene på stranden da isbjørnen angrep.

Prøvde å skremme

– Isbjørnen ble først forsøkt skremt bort med rop og skrik og signalpistol uten at dette hadde noen effekt, sier Malmo.

Bjørnen er transportert til Longyearbyen der den rutinemessig vil bli undersøkt.

Tyskeren blir skrevet ut fra Universitetssykehuset Nord-Norge i løpet av mandagen, opplyser Jørn Resvoll til Svalbardposten. Sykehuset kaller skadene moderate.

Kraftig kritikk

Dagbladet skriver mandag at hendelsen har ført til at mannskapet på skipet og rederiet, Hapag-Lloyd Cruises, har fått kraftig kritikk. Isbjørnen er en sårbar dyreart, poengterer Verdens naturfond (WWF). Organisasjonen beskriver utfallet av hendelsen som «utrolig tragisk».

– Når det bare er 25.000 isbjørner igjen på kloden, er hver enkelt viktig. Når du er i økosystemet som turist, som oppdager eller som forsker, har du et ansvar for å følge protokollene for å sørge for at du er trygg, og at du ikke forstyrrer den ville oppførselen til isbjørner, sier naturkonservator Jeff Corwin om hendelsen til CNN.

– Idioter

Komikeren Ricky Gervais fyrer av følgende salve på Twitter: «La oss gå for nærme en isbjørn i dens naturlige miljø, og så drepe den hvis den kommer for nærme. Idioter.»

– Mitt poeng var å holde seg unna bjørnen til å begynne med. Mennesket ville ikke blitt skadd, og bjørnen ville ikke være død, utdyper Gervais.

Rederiet skriver på Facebook at mannen som ble angrepet var isbjørnvakt med spesialkompetanse om bord. Verken han eller de øvrige tre personene i vaktlaget eller noen andre fra mannskapet så isbjørnen før situasjonen utartet. Rederiet understreker at mannskapet handlet i selvforsvar da bjørnen ble skutt og drept.

– Vi beklager sterkt denne hendelsen, skriver rederiet.

(©NTB)