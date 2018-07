NTB Innenriks

Politiet opplyste søndag ettermiddag at de hadde rykket ut til et borettslag i Holmestrand etter at de hadde fått melding om gressbrenningen. De kom i kontakt med en mann i 40-årene som erkjente å ha tent på gresset. Brannen ble raskt slukket.

– Årsaken til at mannen tente på gresset var at han ønsket å fjerne ugress, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Mannen blir anmeldt og kan vente seg en reaksjon/bot i ettertid, legger politiet til.

