Festivaldeltakere fikk tenner slått ut, kjeven brekt og hår revet løs

NTB Innenriks

Mens kveldens store trekkplastre, amerikanske Darryl Worley, Hellbillies og Too Far Gone boltret seg på hovedscenen lørdag gikk det en kule varmt andre steder på Nordens største countryfestival.

Den alvorligste hendelsen er fant sted rundt midnatt.

– Det er en person i slutten av tenårene som er slått ned. Han har mista noen tenner og kjeven er brekt. Han blir kjørt av foreldrene via legevakten i Seljord for undersøkelse til sykehus for behandling og trolig operasjon, sier operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Uklart

På grunn av skadene har fornærmede vanskelig for å forklare seg, og politiet har ikke fått klarhet i hva som skjedde da tenåringen ble slått ned.

– Vi fikk kun melding om at han skal ha blitt slått ned av en mannsperson iført rød og hvitstripet skjorte, tversgående striper, og olabukse. Det er så mange tusen mennesker her, vi er nok langt unna en pågripelse, for det er lett å stikke seg vekk og, ingen har meldt seg for vakter eller politiet som vitner.

Politiet etterlyser vitner som kan ha sett noe eller har andre relevante opplysninger.

Vennekrangel

Den første voldsmeldingen kom inn til politiet klokka 21.50 lørdag.

– Da var det en 18 år gammel kvinne som hadde fått seg en skikkelig trøkk, med et mulig ribbeinsbrudd, og det var revet av noe hår. Mistenkte, en annen kvinne, 20 år gammel, ble lokalisert og pågrepet. Det viste seg å være to venninner som hadde røket uklar, sier Gunnerød.

